Auto contro spettatori, 9 feriti al Motor Bike Expo Verona. VIDEO

Verona - Nove persone sono rimaste ferite durante l'esibizione di uno stuntman a Veronafiere, durante la giornata inaugurale di Motor Bike Expo. L’incidente è avvenuto intorno alle 13.30. Da una prima ricostruzione sembra che un'auto sia finita a ridosso delle tribune e colpito le transenne facendo cadere una decina di spettatori che stavano seguendo lo show. Le persone avrebbero subito contusioni nella caduta, ma nessuno sarebbe stato investito dall'auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 con 5 ambulanze, oltre a Polizia e Carabinieri. Il 118 riferisce di feriti in codice verde e in codice giallo, nessuno dei quali in gravi in condizioni, che sono stati trasportati al Paolo Confortini dell'ospedale di Borgo Trento e negli ospedali di Negrar e Villafranca di Verona. Il più serio ha un polso fratturato. Altri 5 spettatori sono stati medicati sul posto.

Al momento sono state sospese tutte le esibizioni. In alcuni video dell’incidente che circolano online si può vedere lo stuntman guidare un’auto modificata in piedi fuori dal finestrino. Negli spezzoni di pochi secondi si vede il veicolo girare in cerchio attorno alla pista separata dagli spettatori solo da semplici transenne. L’uomo alla guida ha poi perso il controllo dell’auto e si è fiondato sulla folla facendo crollare le protezioni in ferro su di loro scatenando il panico.