Auto contro un bus sulla Siracusa - Catania

Catania - Un automobilista, G.P., 27 anni, catanese, è rimasto ferito sull'autostrada Siracusa - Catania, all'altezza della galleria San Demetrio. L'uomo viaggiava a bordo di una Fiat Panda, quando per cause in corso di accertamento da parte della polizia stradale, si è scontrata con un bus. E' stato l'automobilista a riportare maggiori conseguenze. Scattato l'allarme su posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha provveduto a trasferire il ferito in un ospedale di Catania.

Le sue condizioni, però, non destano preoccupazioni.