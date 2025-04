Auto e moto si scontrano in autostrada: morti Giovanni Finocchiaro e Serafina Cantarella

Trapani - Due persone sono morte in provincia di Trapani. L’incidente ha coinvolto un’auto e una moto di grossa cilindrata che si sono scontrate sull’autostrada A-29 direzione «Diramazione per Birgi», all'altezza dello svincolo di Dattilo. Chiuso il tratto della carreggiata in direzione dell’aeroporto di Birgi. Il traffico è stato deviato sulla A-29 in direzione di Trapani. A perdere la vita sono stati Giovanni Finocchiaro, di 60 anni, e Serafina Cantarella, di 57 anni, entrambi residenti nella provincia di Catania che viaggiavano in sella alla moto. Alla guida dell’auto, coinvolta nell'incidente, c’era un uomo di 39 anni originario della provincia di Palermo. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.