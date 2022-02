Auto falcia pedone: due morti in poche sulle strade di Palermo

Palermo - È la seconda vittima d’incidente stradale in poche ore. Dopo il drammatico incidente nei pressi dello svincolo di Bonagia, un pedone - Carmelo Orlando, di 45 anni - è stato travolto e ucciso da un’auto che ha perso il controllo sulla Circonvallazione di Monreale. Secondo una prima ricostruzione, un’auto che viaggiava in direzione di Palermo, forse per un guasto o per una distrazione del conducente, è uscita di strada schiantandosi contro il guardrail all’altezza di via Santicelli. Nella sua corsa ha falciato il pedone, che stava rientrando a casa dopo il lavoro (Orlando era collaboratore esterno del ristorante Poggio Normanno) e attendeva l’autobus, uccidendolo sul colpo.

L’auto poi, una Seat Ibiza, si è scontrata con una macchina che viaggiava in direzione Monreale. Il conducente, ferito gravemente, è stato trasportato all’ospedale Civico. Sul posto l’immediato intervento di diverse ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco. Per il pedone, invece, non c’è stato nulla da fare nonostante i numerosi tentativi dei medici del 118 di salvarlo. Illeso, invece, ma sotto choc, l’autista dell’altra auto rimasta coinvolta nell’incidente.

Poco prima Mario Di Peri, motociclista di 22 anni (foto), ha perso la vita in uno scontro tra il suo scooter Honda 750 e un motocarro Piaggio Porter avvenuto stamani intorno alle 9,40. Di Peri, residente a Villabate, è morto sul colpo. Secondo una prima ricostruzione fornita dalla polizia municipale, il Piaggio Porter stava uscendo dallo svincolo di Bonagia per immettersi in via Papa Giovanni XXIII. Pare non abbia rispettato il segnale di stop.

Lo scooter proveniva da via Nicolò Azoti.Dopo l'impatto contro il motocarro, si è schiantato contro un palo e un muretto di recinzione. Indagano i vigili della sezione Infortunistica. Mario Di Peri sarebbe diventato padre la prossima estate, la sua compagna è incinta di tre mesi. Era figlio del titolare dello Steakhouse Di Peri carni di Villabate. Il conducente del motocarro - M.G. di 59 anni - rischia un'accusa per omicidio stradale. Entrambi i veicoli sono già stati sottoposti a sequestro giudiziario. La tragica notizia della morte del ventiduenne ha scosso l'intera comunità di Villabate.