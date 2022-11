Auto fuori controllo precipita in strada sottostante per 200 metri

Enna - Nel primo pomeriggio dell’1 giugno i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Enna sono intervenuti nella sp 1 (strada Monte Cantina) per un incidente stradale. Una vettura, per cause in corso di accertamento, è precipitata lungo la scarpata per oltre 200 metri. I vigili del fuoco hanno recuperato il malcapitato e la passeggera e li hanno affidato alle cure dei sanitari che li hanno trasportati all’Umberto I di Enna.