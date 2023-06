Auto in fiamme, code sulla Catania-Siracusa

Villasmundo, Siracusa - Auto in fiamme e disagi sulla Siracusa-Catania, all’altezza di Villasmundo, in direzione della città etnea. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, che hanno spento l’incendio. A provocare il rogo sarebbe stato un corto circuito. Lunghe file e disagi in prossimità della vettura in fiamme.