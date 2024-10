Auto in fiamme dopo lo schianto: Francesca, 40 anni, muore carbonizzata

Carini, Palermo - Stava tornando a casa quando, per cause ancora da accertare, si è schiantata con l'auto contro un muro. In pochi istanti il mezzo è stato avvolto dalle fiamme che non le hanno lasciato scampo. Tragedia questa notte a Carini dove una donna è morta a seguito di un violento impatto avvenuto in via Bernardo Mattarella, all'altezza di via Amerigo Vespucci. La vittima si chiamava Francesca Sicurella, 40 anni, infermiera in servizio all'ospedale Cervello.

Secondo una prima ricostruzione la quarantenne stava tornando da una festa e si trovava da sola a bordo di una Opel Corsa. Arrivata nei pressi del Bioparco avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro il muro che delimita un sottopasso che porta verso il lungomare. Dopo lo schianto il mezzo è andato immediatamente a fuoco e per lei non c'è stato nulla da fare. A lanciare l'allarme sono stati alcuni automobilisti. Dopo le telefonate al 112 sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri del Nucleo radiomobile e i sanitari del 118. Una volta spento il rogo è stato scoperto il cadavere dell'infermiera morta carbonizzata. La polizia municipale ha acquisito le immagini riprese dalle telecamere installate in zona che hanno chiarito la dinamica dell'incidente in cui non sono stati coinvolti altri mezzi.

Attesa l'ispezione da parte del medico legale.