Auto in fiamme in centro a Vittoria

Vittoria - Panico nel tardo pomeriggio di sabato a Vittoria dove un’autovettura è andata in fiamme. L’automobile era parcheggiata in via Senia e per cause ancora non chiare è andata a fuoco. Sembra che le fiamme siano partite dal vano motore ma non si escludono altre ipotesi ancora in fase di verifica da parte dei vigili del fuoco. A seguito dell’incendio si è sviluppata un’enorme colonna di denso fumo nero che ha reso irrespirabile l’aria nel quartiere.