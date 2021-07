Auto in fiamme, muore 16enne: 4 vittime e 5 feriti in poche ore

Carini - Drammatico incidente notturno a Villagrazia di Carini, in provincia di Palermo, nella zona del Bivio Foresta. Una lancia Y è finita contro un muro e dopo una serie di carambole ha preso fuoco (foto). A bordo due fratelli, estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco: per il minore, appena 16enne, non c'è stato nulla da fare. L'altro, alla guida, è stato trasportato all'ospedale Villa in gravi condizioni: la prognosi è riservata.

Sono le ultime e più giovani delle altre tre vittime delle registrate in poche ore sulle strade siciliane: due amici 20enni finiti con la macchina in un burrone a Piazza Armerina, con altri due occupanti feriti; e un motociclista 42enne, scontratosi con una vettura nel messinese. Più due donne ferite a Modica, nel ragusano: una di 26 e l’altra di 70 anni, la prima precipitata con l’auto in un burrone alla Fiumara, la seconda si è ribaltata con tutto il veicolo in contrada Trebalate.