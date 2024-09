Auto in fiamme sulla Catania-Messina, svincolo chiuso e lunghe code

Fiumefreddo - Un’auto in fiamme lungo l’autostrada Catania-Messina, in direzione del capoluogo peloritano. Per questo è stato chiuso lo svincolo di Fiumefreddo in direzione Messina. Sul posto è intervenuto il personale del Cas e gli agenti della polizia stradale. Lunghissime code si registrano poco dopo gli svincoli Taormina e Giardini Naxos.