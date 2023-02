Auto in panne ovunque in provincia di Ragusa, pericoloso uscire di casa

Ragusa - Chi è uscito di casa in auto, per necessità o lavoro, è rimasto intrappolato lungo le arterie viarie provinciali che collegano una località all'altra. Tantissime auto in panne nel ragusano stamani, lungo la Modica-Ispica via Beneventano, lungo la vecchia Scicli-Sampieri, via Villa Ruben, all'altezza dell'azienda Gravagna, dove insiste un annoso avallamento stradale. E così in parecchie strade provinciali e comunali.

E' importantissimo non mettersi in viaggio, se non per motivi di necessità e urgenza.