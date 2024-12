Auto in vendita o in affitto: ma era tutto abusivo

Acireale - Svolgeva abusivamente l’attività di rivendita e noleggio di auto usate. A scoprirlo a Piano D’Api sono stati gli agenti della polizia amministrativa di Acireale. Il titolare era privo di qualsiasi autorizzazione comunale e di Segnalazione di inizio attività, sia per la vendita sia per il noleggio. Per le gravi violazioni riscontrate l’autonoleggio è stato immediatamente chiuso e il proprietario dovrà pagare una multa di 12 mila euro.