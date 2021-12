Pirata investe due giovani in scooter a Scicli, uno è gravemente ferito

Scicli - Un pirata della strada ha investito nella notte tra sabato e domenica due ragazzi in scooter in contrada Guadagna a Scicli. L'uomo, un cittadino straniero, ha travolto i due occupanti della moto fuggendo subito dopo senza prestare soccorso. L'investitore ha abbandonato la macchina e ha fatto perdere traccia di se. La sua automobile è stata ritrovata dai carabinieri a qualche chilometro di distanza dal luogo del sinistro.

Uno dei due feriti è stato trasportato all'ospedale Maggiore di Modica, l'altro è stato trasferito d'urgenza in elisoccorso a Catania (FOTO) e rischia l'amputazione della gamba. L'uomo si è costituito stasera alla Tenenza dei carabinieri di Scicli ed è stato denunciato per omissione di soccorso, e lesioni gravi. Dice di non ricordare nulla e di essere rimasto preda del panico e in stato confusionale. I due feriti, di 15 e 16 anni, sono entrambi di Scicli.

L'incidente si è verificato lungo la Via Guadagna, che dal quartiere San Bartolomeo conduce in contrada Quartarella e a Modica Sorda.