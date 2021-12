Melilli - Sei auto sono rimaste coinvolte in un incidente avvenuto poco fa sulla Siracusa-Catania. Ci sono alcuni feriti. Sul posto l’elisoccorso, e il 118. La polizia stradale ha chiuso il tratto tra Lentini ed Augusta.

Il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni sull’autostrada Catania- Siracusa a causa dell'incidente in corrispondenza dello svincolo per Melilli. Una macchina è precipitata dal viadotto Veneziano.