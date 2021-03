Con l'auto si schianta contro un traliccio, muore sul colpo

Gela - Giuseppe Gibella, 50 anni, è morto in un incidente lungo la Sp83 a Gela. La vittima era a bordo della sua Mercedes classe C 220 e stava percorrendo la cosiddetta "strada del Castelluccio" quando avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro un traliccio. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Sul posto, verso le 13,30 è arrivata un'ambulanza del 118, ma per l'automobilista non c'era più nulla da fare