Auto senza freni sulla ciclabile a Marina di Ragusa

Ragusa - Senza freni, in discesa, ancora dinamica da accertare ma una autovettura, una 500 X ha percorso un tratto di una delle strade in discesa che conducono alla perpendicolare pista ciclabile di Marina di Ragusa, ha attraversato via Bisani, poi la pista ciclabile, ha sfondato il muro di delimitazione con il porto turistico di Marina di Ragusa ed e rimasta in biloco su uno strapiombo di alcuni metri.

Poteva essere una tragedia.

Nella sua corsa la macchina ha urtato una moto e un'altra autovettura, per fortuna non ci sono feriti. Non si esclude si sia potuto trattare di un guasto. All'interno dell'autovettura non c'era nessuno. Allertati i carabinieri, una autogru ha recuperato il mezzo.