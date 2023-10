Auto senza freno a mano a Modica Alta, prende discesa e finisce al muro

Modica - Tragedia sfiorata a Modica alta, dove un'auto è stata lasciata dal proprietario senza freno a mano in discesa. E' successo nel tratto finale di corso Nino Barone a Modica Alta. A un certo punto l'Alfa Giulietta si è messa in movimento attraversando l’intersezione con Corso Santa Teresa e Corso Francesco Crispi e finendo contro l'angolo di una casa. Per fortuna in quel momento non passano altri veicoli o pedoni.