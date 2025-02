Auto si ribalta a ridosso della pista ciclabile, due feriti. VIDEO

Catania - Un’auto si è ribaltata nella serata di ieri lungo via Domenico Tempio a Catania a ridosso della nuova pista ciclabile. Le due persone che si trovavano a bordo, un uomo e una donna, sono rimasti feriti in modo non grave. La dinamica dell’incidente, che pare essere stato autonomo e che si è verificato nella direzione Catania-centro storico, è ancora al vaglio della Polizia Municipale intervenuta sul posto.