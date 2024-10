Auto si ribalta sulla Ragusa mare

Ragusa - Incidente sulla Ragusa mare, in prossimità di Poggio del sole. Un’auto ha perso il controllo e si è ribaltata. Ci sono feriti. Sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II per ricevere le prime cure. Non sarebbero in gravi condizioni. Il traffico ha subito rallentamenti sino a quando la strada non è stata liberata dal veicolo capovolto.