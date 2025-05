Auto su cantiere autostradale, morta una coppia di anziani

Venezia - Due morti in un incidente avvenuto stamane sull'autostrada A4, fra Latisana (Udine) e Portogruaro (Venezia), dove da mesi è in corso il cantiere per la costruzione della terza corsia della A4, nel cosiddetto «tratto maledetto». Una coppia di anziani ha perso la vita, in direzione Venezia: intorno alle 10.20 del 30 aprile, l’auto guidata dal 78enne Massimiliano Simonetti, con a bordo la compagna 77enne Patrizia Furlanetto, entrambi triestini, ha travolto un cantiere stradale allestito nella corsia di sorpasso, schiantandosi con violenza contro un furgone fermo per i lavori.

Secondo una prima ricostruzione fornita dagli inquirenti, l’auto della coppia avrebbe superato le segnalazioni del cantiere temporaneo, abbattuto i coni di delimitazione e urtato più volte la barriera centrale prima di impattare a tutta velocità contro un mezzo della manutenzione stradale. Il furgone, appartenente ad Autostrade Alto Adriatico, è stato sbalzato in avanti contro un secondo veicolo di servizio, appartenente a una ditta esterna impegnata nei lavori. Il cantiere, regolarmente segnalato già a un chilometro di distanza, e attivo in una fascia oraria considerata a traffico moderato, si trovava al chilometro 452, poco prima del casello di Portogruaro, nel Veneziano. Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità: tra le ipotesi, un malore improvviso o una grave distrazione da parte del conducente.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Latisana, diverse ambulanze del 118 e l’elisoccorso, atterrato direttamente sulla carreggiata per tentare di prestare aiuto. Purtroppo per i due occupanti dell’auto non c’è stato nulla da fare: i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso.