Auto va a sbattere in viale delle Americhe a Ragusa e si incendia. VIDEO

Ragusa - Incidente stradale venerdì sera in viale delle Americhe a Ragusa. Un’auto, nell’affrontare ad alta velocità la rotatoria, ha tagliato la traiettoria salendo sulla rotatoria stessa e sbattendo poi sul muro perimetrale del vicino negozio di ottica. Dopo l'impatto la macchina è andata a fuoco. Le fiamme dal vano motore si sono rapidamente propagate all'abitacolo.

Gli occupanti del mezzo per fortuna sono riusciti a fuggire in tempo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, due autoambulanze del 118, Polizia e Carabinieri. La zona è stata parzialmente chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme. Conducente e passeggeri stanno bene. Una tragedia sfiorata. Probabile la revoca della patente per chi era alla guida.