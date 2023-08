Auto vandalizzate in piazza a Marina di Ragusa

Ragusa - Una decina di auto sono state vandalizzate nella notte fra venerdì e sabato a Marina di Ragusa. Le auto in sosta da piazza Padre Pio verso il lungomare sono state pesantemente danneggiate: i vandali hanno asportato specchietti esterni e rovinato le carrozzerie. Una brutta sorpresa per gli automobilisti che, al loro ritorno, si sono trovati in questa situazione: alcuni di loro hanno provveduto a sporgere regolare denuncia ai Carabinieri.