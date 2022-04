Auto vola nella scarpata: illese le due donne, in ospedale il passeggero

Siracusa - Per cause al vaglio della Polizia municipale una macchina, con a bordo tre persone tra cui 2 sorelle, è andata a sbattere stamani contro un guard-rail in viale Paolo Orsi, nella zona di ingresso sud di Siracusa, finendo poi in fondo a una scarpata. Le due donne sono riuscite ad uscire dall'abitacolo accartocciato con le proprie gambe, mentre l’altro passeggero del veicolo è stato portato in pronto soccorso in ambulanza. Non sarebbe tuttavia in pericolo di vita.