Scicli - Brutto incidente a Scicli, in pieno centro, dove un autobus si è scontrato con un'auto. Il sinistro in largo Gramsci, ai piedi di piazza Italia. Una Jeep Renegade bianca, alla cui guida era una giovane di Scicli, ha centrato in pieno un bus urbano dell'Ast.

Ferita la donna alla guida del Suv, da quel che si apprende non in maniera grave. Sul posto la polizia locale, che ha gestito il traffico del centro, congestionato per diversi minuti, ora tornato alla normalità.