Autobus di ucraini si ribalta in autostrada: un morto e diversi feriti. VD

Forlì - Un autobus con a bordo una cinquantina di cittadini ucraini si è ribaltato sulla A14 in direzione Sud all'altezza di Forlì. Nell'incidente è morta una persona rimasta incastrata sotto il mezzo uscito di strada senza coinvolgere altri veicoli. Il pullman era diretto a Pescara.La vittima sarebbe una ragazza.

I dettagli

Intorno alle 6,30 di questa mattina un pullman proveniente dell'Ucraina con a bordo 22 persone, per la maggior parte giovanissime, è uscito di strada mentre percorreva l'A14, a poca distanza dal casello di Cesena. Il mezzo era in viaggio per raggiungere Pescara e in quel tratto, a fianco della carreggiata c'è una distesa di campi. In seguito alla sbandata, il pullman si è rovesciato su un fianco e una giovane donna purtroppo è rimasta vittima dell'urto, incastrata sotto alla carcassa dell'autobus.