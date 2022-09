Automezzo dei rifiuti va a sbattere contro vetrata banca, miracolati

Pachino - Tragedia sfiorata stamani a Pachino, in provincia di Siracusa. In via Aldo Moro, un automezzo della nettezza urbana della Dusty, privo di conducente, si è schiantato dapprima contro un’auto in sosta, per poi finire la sua corsa contro la vetrata di una banca.

Ad avere la peggio sono state due donne che si trovavano in una macchina, travolta dal mezzo della ditta di rifiuti. A quanto pare l'autista del mezzo pesante ha dimenticato di inserire il freno di stazionamento durante una tappa del servizio di raccolta.