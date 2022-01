Automobilista fugge all’alt e trascina vigile per 20 metri VIDEO

Rapallo, Ge - Lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Sono queste le accuse mosse nei confronti del conducente dell'auto che ieri pomeriggio ha letteralmente trascinato per una strada di Rapallo, provincia Genova, un agente della polizia locale. L'uomo inizialmente aveva parcheggiato una Nissan Qashqai bianca in mezzo alla strada, quindi ha fatto resistenza ai controlli ed è risalito in macchina passando con il rosso, nel tentativo di fuggire a tutta velocità, e rischiando di investire pure una vigilessa.

Il collega di quest'ultimo però si è aggrappato alla portiera ed è riuscito a spegnere il motore, rimuovendo la chiave di accensione. Decisivo l'intervento del proprietario del carro attrezzi: chiamato per la rimozione del mezzo, dopo essersi infilato nel Qashqai ha tirato il freno a mano dimostrando grande coraggio. Per fortuna la reazione irrazionale dell'uomo, originario di Frosinone, non ha portato a gravi conseguenze per l'agente. Una scena filmata in diretta e reso pubblica dal sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, trasformatosi per l'occasione in un vero "citizen journalist".

"Il nostro corpo di polizia municipale, ancora una volta, ha dimostrato prontezza e coraggio a tutela di tutti noi – ha scritto su Facebook – Ha dell'incredibile quello che è avvenuto, il video che condivido con voi testimonia l'intervento di un agente nei confronti del conducente di un'autovettura che, dopo aver parcheggiato in mezzo alla strada, fatto resistenza ai controlli con violenza e superato un semaforo rosso, ha tentato di scappare a tutta velocità mettendo in grave pericolo i presenti. L'agente è riuscito, in una frazione di secondo, a rimuovere la chiave dall'auto".