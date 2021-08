Autopsia sul corpo di Vanessa, restituito alla famiglia quello di Tony

Catania - Restituito ai familiari il corpo di Antonino 'Tony' Sciuto, il 38enne che ieri si è impiccato dopo avere ucciso con sette colpi di pistola alla testa la sua ex fidanzata, Vanessa Zappalà, 10 anni più giovane, mentre passeggiava con le amiche sul lungomare di Acitrezza (foto). Il nulla osta è stato concesso dopo che il medico legale ha concluso l'ispezione cadaverica ed eseguito lo stub, alla ricerca di polvere da sparo sul corpo e sulle mani dell'assassino. I magistrati hanno invece confermato l'autopsia sulla salma di Vanessa, i cui funerali sono rimandati. Uno strazio ulteriore, sui suoi resti, di cui non si comprende francamente la necessità. Una solerzia "d'ufficio" che avrebbero potuto dimostrare prima, quando la ragazza era ancora in vita.

I carabinieri continuano intanto a cercare l’arma del delitto: una pistola calibro 7,65 di cui l’assassino si è sbarazzato durante la fuga, preferendo farsi fuori con un cappio al collo anziché spararsi. Come ne è entrato in possesso? L’ha gettata via in qualche fosso o l’ha riconsegnata al proprietario che gliela aveva prestata, per non metterlo nei guai insieme a lui? Non sarà facile rispondere a queste domande. I militari cercano di capire anche come Sciuto potesse conoscere così bene gli spostamenti di Vanessa e stanno analizzando il suo cellulare: prima di mettersi a vendere automobili, infatti, l’omicida ha lavorato infatti in un'impresa di telefonia. Potrebbe avere utilizzato la sua esperienza per intercettare Vanessa dal telefonino? O più semplicemente la pedinava di continuo? Ma, soprattutto: ormai cosa importa? Dovevano accorgersene prima.