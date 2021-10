Autotreno carico si ribalta, rottami sulla statale 122 FOTO | VIDEO

Agrigento – Un camion carico di rottami si è ribaltato stamani sulla rotonda che immette verso il viadotto Petrusa , lungo la Statale 122 verso Favara: in strada sono finite le carcasse di auto già demolite che trasportava. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo, uscendo dalla cabina di guida subito dopo che il mezzo pesante si è rivoltato su un lato.

Per fortuna l'incidente, autonomo, non ha coinvolto nessun altro veicolo in transito. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri, che hanno chiuso la circolazione al traffico: ci vorrà tempo per recuperare e ripulire l’asfalto da ogni detrito e dal carburante fuoriuscito.