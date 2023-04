Avevano pescato mille ricci di mare: rimessi in mare dalla Capitaneria

Siracusa - Durante la mattina di ieri, in seguito di segnalazione telefonica, i militari della Capitaneria di porto di Siracusa hanno portato a compimento un’attività di indagine, via terra, all’interno del porto Piccolo di Siracusa (Sbarcadero S. Lucia) che ha condotto all’individuazione di un considerevole quantitativo di ricci di mare prelevati dal fondo marino aretuseo in violazione alla normativa nazionale in materia di pesca dilettantistica.

I militari della Guardia Costiera, dopo un’attenta valutazione e monitoraggio della località in questione, hanno individuato una cesta con all’interno circa 1000 esemplari di riccio di mare, abilmente occultata in spazi angusti da parte dei trasgressori, rimasti ignoti poiché dileguatesi prima dell’intervento dei militari.