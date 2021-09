Avvelenò il marito con il cianuro, Loredana Graziano a giudizio “immediato”

Termini Imerese - Il gip di Palermo ha accolto la richiesta dei pm rinviando a giudizio immediato Loredana Graziano (foto), la 35enne accusata di avere avvelenato con il cianuro il marito pizzaiolo. "Immediato" fino a un certo punto, visto che i fatti risalgono al 22 gennaio del 2019: l’ex consorte - Sebastiano Rosella Musico, 40 anni - morì tra spasmi e dolori lancinanti a causa del cianuro, ingerito e rilevato nei suoi tessuti. I tempi del processo si sono allungati anche perché il medico legale, inizialmente, attribuì il decesso a un infarto: ipotesi a cui i parenti non hanno mai creduto - visto che la vittima era uno sportivo che godeva di ottima salute.

Hanno chiesto e ottenuto ulteriori accertamenti, scoprendo infine che si trattava in effetti di omicidio, solo grazie alla perizia tossicologica. La moglie gli avrebbe prima somministrato un farmaco anti coagulante, con effetti tossici in caso di sovradosaggio; quindi, non avendo ottenuto successo, ha adottato per la soluzione finale con una dose letale del potente veleno. Una sostanza non facilmente reperibile in commercio: resta la domanda su chi gliel’abbia procurato. La donna, che avrebbe avuto un amante, è attualmente agli arresti domiciliari: ci sono voluti due anni e mezzo per arrivare alla prima udienza, fissata per il prossimo 11 novembre.