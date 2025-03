Azzannati dal cane di famiglia: bimbo di 4 anni e mamma finiscono in ospedale

Aragona, Agrigento - Azzannato alla testa dal cane di famiglia. Un bambino di 4 anni è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio prima e al reparto di Pediatria dopo a causa della ferita riportata al cuoio capelluto. Con lui anche la mamma che, per difendere il figlioletto, è stata morsa ad una coscia. L'episodio si è verificato, nei giorni scorsi, in una casa di campagna, abitata sia in estate che in inverno, ad Aragona. Secondo quanto AgrigentoNotizie apprende, il cane (non si conosce la razza ndr) era legato nel piazzale dell'abitazione. Non è chiaro cosa sia successo, forse il piccolo probabilmente come d'abitudine si era avvicinato per giocare con l'animale. È certo però che, in maniera inattesa, il cane lo ha aggredito e morso alla testa, provocandogli una ferita lacero-contusa, ma anche al collo. La mamma è accorsa in aiuto del bimbo e anche lei è stata azzannata a una coscia.

Entrambi sono stati subito portati al pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento. Il piccolo è stato portato subito in Pediatria dove la ferita al cuoio capelluto è stata suturata e dove è stato sottoposto ad una terapia di antibiotici. I medici del San Giovanni di Dio hanno sottoposto naturalmente a tutti i necessari accertamenti anche la donna rimasta ferita, per sua fortuna, in maniera lievissima. Il piccolo è stato, per sua fortuna, già dimesso dall'ospedale.