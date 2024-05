È Baldassarre Russo la vittima dell'incidente a Misilmeri

Misilmeri, Palermo - È Baldassarre Russo, di Villabate, 57 anni, la vittima dell'incidente di ieri a Misilmeri.

Nell'incidente stradale in via Nazionale due auto si sono scontrate: l’uomo che era a bordo di una Volkswagen Up è morto, la giovane di 25 anni di Belmonte Mezzagno che guidava una Fiat Punto è invece in gravi condizioni nell’ospedale Civico di Palermo. Sono intervenuti i carabinieri, gli agenti della polizia municipale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

«Ma come è possibile? Uno si sveglia per andare a lavorare e non torna più. Fai buon viaggio zio». È soltanto uno dei tanti messaggi che in queste ore vengono lasciati sui social in ricordo di Baldassarre Russo, l'uomo di cinquantasette anni di Villabate che ha perso la vita nell'incidente avvenuto a Portella di Mare, una frazione di Misilmeri. La vittima viaggiava a bordo di una Volkswagen Up quando è avvenuto lo scontro con una ragazza di venticinque anni che guidava una Fiat Punto. L'impatto si è rivelato violentissimo: la giovane è rimasta ferita ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico al Civico di Palermo, mentre chi conosceva Russo non si dà pace. Per tutti era «Baldo», un uomo che viene descritto come un grande lavoratore e legato alla famiglia: «Conoscevi bene lo spirito di sacrificio - scrive l'amico Giovanni - noi non riusciamo ancora a credere di avere perso una persona come te. La vita è ingiusta, ma sappi che non ti dimenticheremo mai». A condividere il proprio dolore è anche Dario: «Non ci sono parole, addio Baldo. Resterai sempre nei nostri cuori».

E ancora: «Come si può perdere la vita così - scrive Raffaella -. Baldo, riposa in pace amico mio, sarei sempre nei miei ricordi. Proteggi la tua famiglia dal cielo, io ti ho salutato domenica scorsa, ora non ci sei più. Addio amico mio». Struggenti le parole di un altro nipote di Russo: «Zio, mi mancherai tantissimo. Non ci credo ancora che mi hai lasciato. Sei stato come un padre, non mi dimenticherò mai di te, fai buon viaggio».