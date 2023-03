Bambina di 3 anni azzannata da un pitbull, è gravissima

Messina - Una bambina di 3 anni è stata azzannata da un pitbull nella serata di lunedì 6 marzo a Rodi Milici. La Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha avviato le indagini. Il cane appartiene a una parente della piccola.

La bambina è stata immediatamente soccorsa e trasportata in elisoccorso, in codice rosso, al Policlinico Universitario “Gaetano Martino” di Messina, dove è assistita da un neurochirurgo, da un otorino e da un oculista. Nella notte, la piccola è stata sottoposta a un delicatissimo intervento chirurgico alla testa. Le sue condizioni preoccupano parecchio: la bimba è ricoverata in terapia intensiva pediatrica, in prognosi riservata, e sarebbe in pericolo di vita. I medici stanno monitorando costantemente i parametri vitali della bambina che, in seguito all’aggressione del pitbull, avrebbe riportato anche la frattura di una vertebra cervicale.