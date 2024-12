Bambina di 4 anni muore in casa, caduta da una scala a chiocciola

Tufino, Napoli - Un tonfo in piena notte: una bimba di 4 anni, Alessandra, è morta sul colpo dopo essere caduta da una scala a chiocciola della sua casa a Tufino. A via Roma, dove la piccola viveva con i genitori sono accorsi i carabinieri della sezione Radiomobile di Nola ed un equipaggio del 118, per la bimba però non c’è stato nulla da fare. Pochi i dubbi sull’accaduto: si sarebbe trattato di un incidente domestico. «È una tragedia grandissima che si aggiunge a quella che abbiamo vissuto appena pochi giorni fa con la morte di Altair, travolto ed ucciso da un camion mentre lavorava. Sono cose che non dovrebbero mai accadere e che sconvolgono gli animi di tutti noi» le parole del sindaco di Tufino, Michele Arvonio.

