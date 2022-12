Bambina di 7 mesi inala cannabis e finisce in coma, papà spaccia

Palermo - Una neonata di 7 mesi ricoverata in coma al pronto soccorso dell’Ospedale dei bambini di Palermo. E’ risultata positiva alla cannabis che avrebbe inalato. E’ accaduto nei giorni scorsi. Adesso sta meglio. Il padre, secondo quanto riferisce Repubblica Palermo, è stato arrestato l’anno scorso in un’operazione antidroga in una periferia della città, e si trovava agli arresti domiciliari. E’ il diciannovesimo caso quest’anno.

Dopo le cure dei sanitari, per fortuna, la bambina adesso sta meglio. La Procura per i Minorenni l’ha affidata ad una parente ed è partito un procedimento civile che potrebbe determinare l’allontanamento della piccola dal nucleo familiare. Sembrerebbe che ai tempi del blitz allo Sperone, i magistrati avevano già chiesto l’allontanamento della sorellina dalla famiglia, ma fino ad oggi non era stato preso alcun provvedimento.