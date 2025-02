Bambina di 9 mesi morta sbranata da un pitbull in casa

Acerra, Napoli - Sbranata dal cane di famiglia, un pitbull che viveva in casa da qualche anno. A perdere la vita ad Acerra, in provincia di Napoli, nella serata di ieri 15 febbraio, una bambina di 9 mesi. Il padre stava riposando, addormentato sul divano, mentre la madre era al lavoro, quando la bimba che era nel suo letto è stata aggredita dal cane. Che l'ha azzannata alla testa e al volto, con morsi che hanno provocato ferite mortali. Il padre, svegliatosi, ha trovato la figlia in una pozza di sangue e ha tentato disperatamente di portarla in ospedale. Immediati i soccorsi, ma purtroppo inutili.

In ospedale, ad Acerra, i sanitari non hanno potuto far altro che accertare il decesso della bimba. La polizia, coordinata dalla Procura di Napoli Nord, ha già avviato le indagini per ricostruire la dinamica. Entrambi i genitori sono under 30, in stato di choc per quanto accaduto.