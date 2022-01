Bambina in overdose, sesto caso in 5 mesi in Sicilia

Agrigento - Ancora un caso di neonata in overdose, questa originaria della provincia di Agrigento e di poco più di un anno d’età: è arrivata in ospedale due giorni fa in gravi condizioni, dopo aver ingerito in casa un pezzetto di hashish. L’incidente ha rischiato di costarle la vita: adesso sta bene, ma resta in osservazione ad Di Cristina di Palermo. Sull’episodio indaga però la procura dei minori.

Negli ultimi cinque mesi, sono almeno 5 i fascicoli aperti su episodi simili: a dicembre è finita intubata una piccola di 11 mesi; a novembre un altro bambino di un anno e due neonati in codice rosso; a settembre una bimba di 8 anni è stata ricoverata d’urgenza a Caltanissetta, per aver ingoiato cocaina. Anche nel caso in cui non si trovi traccia di droga sulla successiva perquisizione dell’appartamento dei genitori, spesso i provvedimenti dei servizi sociali a tutela del minorenne, come l’affido temporaneo, scattano ugualmente.