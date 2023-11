Bambino abbandonato a Ragusa e poi adottato, parla mamma adottiva. AUDIO

Ragusa - Parla la mamma affidataria di Vittorio Fortunato, il neonato che il 4 novembre del 2020 la madre ha partorito a Modica e consegnato al padre che lo ha buttato in un sacchetto di plastica vicino ai cassonetti dei rifiuti a Ragusa fingendo un ritrovamento casuale.

News Correlate Bambino abbandonato a Ragusa, nè con madre affidataria nè con biologica

Lo fa al quotidiano La Sicilia, in un pezzo a firma di Franca Antoci.

Parla adesso che un Tribunale ha sentenziato la riconsegna del piccolo alla madre biologica che sostiene di rivolere quel figlio che non è riuscita ad abortire e per il cui abbandono è tuttora sotto processo.

Questa la sua dichiarzione, che pubblichiamo nell'audio in coda a questo articolo: «Siamo rimasti in disparte finora per garantire la massima tutela di nostro figlio – afferma anche a nome del marito – ma crediamo sia giunto il momento di dire le cose come stanno. Nostro figlio non ha scelto di essere il protagonista di questa storia, e non gli si può chiedere di diventarne la vittima. Non gli si può chiedere di ricalcolare la sua vita, perché quando hai tre anni, tre anni sono tutta la tua vita. come si può pensare di aggiungere un abbandono a un altro abbandono. Niente di tutto questo è nell’interesse del minore. Se nessuno in questa nazione riesce a mettersi nei panni di un bambino, se nessuno riesce a tutelarlo e prevale un sistema adultocentrico a danno di un minore, allora significa che l’Italia ha fallito».