Bambino abbandonato a Ragusa, mamma naturale parla alle Iene

Modica - Stasera martedì 21 novembre, in prima serata su Italia 1, nuovo appuntamento con “Le Iene” condotto da Veronica Gentili con Max Angioni. La trssmissione televisiva di Mediaset tornerà a parlare di Vittorio Fortunato. Nel servizio di Alice Martinelli sarà ricostruita la vicenda del bambino abbandonato vicino a un cassonetto Ragusa nel 2020. E’ la storia di Vittorio Fortunato.

Nel servizio in onda stasera, la mamma biologica chiede che le venga restituito il figlio perché portato via contro la sua volontà. Intanto da tre anni è in corso una battaglia legale tra lei e i genitori affidatari che culminerà il 28 dicembre, giorno in cui la Corte di Cassazione dovrà pronunciarsi e decidere se lasciare il piccolo con la famiglia che lo ha cresciuto o riaffidarlo alla mamma naturale che vive a Modica.