Bambino caduto dal b&b a Roma, padre: “È sceso da letto dal lato sbagliato"

Roma - È ricoverato in condizioni stazionarie in terapia intensiva il bambino statunitense di 10 anni in vacanza con la famiglia, precipitato dal terzo piano di un bed & breakfast al centro di Roma. È il papà a raccontare le sue condizioni ai giornalisti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri il suo letto si trovava accanto ad una finestra, forse lasciata aperta per permettere il ricambio di aria. Il ragazzo in piena notte l'avrebbe imboccata per sbaglio, credendo di dirigersi verso il bagno. Ad accorgersi della caduta il fratello più grande. Avverte i genitori che corrono in strada e lo trovano riverso a terra. La richiesta di aiuto udita da una pattuglia dei carabinieri che chiamano i soccorsi. Il bambino viene stabilizzato sul posto e poi trasportato privo di sensi al Bambino Gesù. Per lui la prognosi resta riservata

