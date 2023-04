Bambino di 11 anni arriva morto in ospedale, Procura apre inchiesta

Patti, Messina - Un bambino di 11 anni è stato portato, ormai senza vita, all'ospedale di Patti nelle prime ore di questa mattina. La Procura del comune messinese, coordinata da Angelo Cavallo, ha aperto un'inchiesta sulla morte del piccolo che, da quanto si apprende, dalla nascita soffriva di gravi patologie. Il bambino, originario di Brolo, è stato portato dal padre all'ospedale "Barone Ignazio Romeo" di Patti. Immediatamente, sono scattate le indagini. La madre del bimbo è morta pochi mesi fa. Dalle prime informazioni risulta che c'era stato un provvedimento del tribunale dei minori, di pochi giorni fa, che aveva disposto il ricovero del piccolo. Il bimbo aveva anche una sonda gastrica per la nutrizione. La procura ora indaga per verificare se e per quali motivi il piccolo non sia stato ricoverato in tempo. La salma del bambino è stata trattenuta in ospedale, a disposizione dell'autorità giudiziaria, per l'eventuale autopsia. La famiglia vive in condizioni economiche e sociali difficilissime. Il tribunale dei minori meno di dieci giorni fa aveva disposto l'affidamento ai servizi sociali, ma non c'è stato il tempo.