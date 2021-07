Bambino di 5 anni in coma, è precipitato dalla finestra

La Spezia - Un bambino di appena 5 anni è finito in coma stamattina, dopo essere caduto dalla finestra al 2° piano della sua casa a Lerici, sulla costa spezzina. Il drammatico incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, intorno alle 6 di giovedì 8 luglio, quando il piccolo è stato soccorso dai sanitari e trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea, per le gravissime lesioni riportare si è reso necessaro un ulteriore d'urgenza in eliambulanza al Gaslini di Genova, dov'è attualmente ricoverato in terapia intensiva. "Sono in corso le attività diagnostiche per definire l'estensione delle lesioni - riporta il primo bollettino medico diffuso poco fa dai sanitari -, la prognosi è riservata". Sono i carabinieri, intervenuti sul luogo del fatto, a indagare sull'esatta dinamica dell'incidente.