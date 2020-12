"Bambino porta cocummella". L’imbarazzante esame di Suarez

Perugia – Frasi smozzicate nonostante sapesse in anticipo le domande e verbi declinati all'infinito, pure dai docenti, che scendono al suo livello pur di proseguire e pensano più ai selfie e agli autografi che all’esame. E’ l’interrogazione farsa, già costata la testa alla rettrice dell’Università per stranieri, sostenuta il 17 settembre scorso dall’attaccante uruguayano Luis Suarez per ottenere la cittadinanza italiana e poter giocare così nei campionati europei. Repubblica diffonde oggi le domande dei professori Lorenzo Rocca e Danilo Rini, registrate dalle micro spie nascoste dalla Guardia di Finanza nell’aula e su cui si stanno concentrando gli investigatori. Eccone alcune grazie alle quali il calciatore si è guadagnato il livello B1, quando al massimo sarebbe stato un A1.

Rocca: Eccoci qua. Allora, possiamo iniziare con l'esame, intanto se ci parli un po' di lei, se si può presentare.

Suarez: Io mi chiamo Luis, sono nato in Salto, Uruguay. Quando avevo 7 anni, poi (incomprensibile) da Uruguay. Sono sposato con mia moglie da 10 anni. Ho 3 figli, una bambina di 10 anni. Io avevo in Barcelon...Barcellona, da 6 anni! Io sono calciatore, professionista...

Rini: Abbiamo sentito, ahahhaha.

Suarez: A 15 anni cominciare a...

Rini: ...a giocare

Suarez: A giocare! Calcio. Nazionale Uruguay, poi all'Ajax, Olanda, poi al Liverpool. Poi, poi al Liverpool.

Rocca: E nel tempo libero che cosa ti piace fare?

Suarez: Mi piace tanto stare con la mia famiglia, nel tempo libero gioco alla playstation, con miei figli. Dopo piace molto (incomprensibile) in Uruguay fare bercue, con i miei amici! Con mia famiglia. Stare insieme.

Rocca: Allora, qui hai 4 immagini, ne può scegliere due, quelle che vuole. Se ce le può descrivere per favore.

Suarez: Questa! Ci sono due persone, una mamma e un bambino. Mamma aiuta aaa, poi aiuta...

Rocca: A fare i compiti.

Suarez: A fare i compiti! Eeee, bambino, una pena sul quaderno a fare...la mamma indossa una maglietta rossa. Bambini indossano camicia celeste. La mamma porta gli occhiali.

Rocca: Va bene, benissimo! Un'altra immagine.

Suarez: Ci sono quattro persone. Papà, mamà e bambino e bambine, a fare cibo.

Rocca: Benissimo!

Suarez: Il supermercato, la spesa.

Rini: La spesa, sì sì.

Suarez: A mangiare, il bambino porta cocummella.

Rini: Cocomeri, ahahahha.

Suarez: Sì, sì. Peperoni eee...

Rocca: Frutta e verdura.

Suarez: Frutta e verdura! Poi carrello. Mocio...molto (incomprensibile) molto felice i bambini.

Rocca: Senti, ormai è un po' che vivi qui in Italia, qui a Perugia, siamo vicini di casa, come ti trovi, come stai qui a Perugia?

Suarez: Bene, molto contento. Famiglia molto felice, bambino scuola, ma poco preoccupato.

Rocca: Preoccupato? Perché?

Suarez: Porché non ho molto tempo qua a stare in famiglia, giocare alla playstation, figli, fare una cosa con mia moglie. Torno, torno il pomeriggio, alle 3, sono un po' preoccupato.

Rocca: Hai troppi impegni, torni stanco dal lavoro. Eee, forse dovresti andare a vedere qualche posto bello, con la tua famiglia, passare una gita...

Suarez: Va bene, buona idea, io parlare con mia moglie e (incomprensibile).

Rocca: Sì, chiedere.

Suarez: Chiedere a lui qualche...

Rocca: Qualche posto?

Suarez: Sì.

Rocca. Allora, vicino Perugia, una città molto famosa, non troppo grande, Assisi. Assisi famosa per San Francesco, per la cattedrale, potresti passare una bella giornata o domenica ad Assisi.

Suarez: Buona idea, parlare con mia moglie e domenica facciamo!

Rocca: Questa gita.

Suarez: Questa gita.

Rocca: Va bene, che dici può bastare?

Rini: Può bastare.