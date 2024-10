Bambino schiacciato da una lastra di marmo in negozio, codice rosso

Catania - Un bambino di sei anni è stato colpito a una gamba da una lastra di marmo caduta dal muro di un negozio mentre stava passeggiando con la madre in via D’Annunzio a Catania. Il piccolo, trasportato al pronto soccorso del Policlinico, si è rotto il femore. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per transennare l’area e una pattuglia della polizia.