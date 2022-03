Bandito da “Tommy Hilfiger”, cassiera terrificata molla i contanti

Palermo – Caccia a un giovane rapinatore che, con il volto travisato e un taglierino in pugno, ha fatto irruzione ieri sera nel negozio d'abbigliamento “Tommy Hilfiger” in via Libertà, a Palermo (foto). L’addetta alle vendite, spaventata, è stata costretta sotto la minaccia dell’arma a consegnargli circa 300 euro in contanti.

La polizia indaga su altri due furti verificatisi in questi giorni nella stessa strada: alla boutique Giglio, dove è stata portata via una borsa dal valore di 1.800 euro; e al Max Mara dove un uomo, fingendosi cliente, ha rubato due tablet aziendali.