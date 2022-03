Bandito vestito da donna, con taser e spranga: commesso in ostaggio VIDEO

Catania - Vestito da donna, insieme a un complice, ha rapinato una gioielleria di viale Mario Rapisarda a Catania, lo scorso 9 febbraio. Oggi sono scattate le manette per un 35enne catanese, accusato dai carabinieri di rapina in concorso e portato in carcere. In due, col volto parzialmente nascosto dalle mascherine chirurgiche, erano entrati nel negozio come normali clienti.

Una commessa - impegnata con una cliente in compagnia della figlia minore - s'è avvicinata alla coppia per effettuare il consueto controllo del green pass quando, all’improvviso, il bandito vestito da donna ha cominciato a colpirla; mentre il complice estraeva un taser dalla tasca del giubbotto, malmenando anche il collega della donna, nonostante li supplicasse di prendere ciò che volevano senza far male alle persone. A un certo punto è intervenuto il titolare, che è riuscito a mettere al sicuro la cliente con la figlia, rimediando però una sprangata su un braccio, che gli ha fratturato l’arto.

I malviventi si sono impossessati di un involucro contenente circa 18mila euro in preziosi e sono scappati prendendo in ostaggio il commesso, afferrato per il collo e rilasciato solo all’esterno della gioielleria; quindi si sono dileguati a bordo di uno scooter. Fondamentale, per identificarli, i filmati registrati dell’impianto di videosorveglianza, che alleghiamo. Le indagini proseguono per catturare il secondo rapinatore.