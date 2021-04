Barbecue in una villetta, 14 giovani multati

Noto - Nel corso dei servizi di prevenzione contro il diffondersi dell’epidemia da covid - 19, agenti del Commissariato di Noto, a seguito di una segnalazione al numero unico di emergenza, intervenivano in una villetta sita nei pressi di Contrada Calabernardo dove un gruppo di 14 giovani, violando le prudenziali norme anti – covid, si erano assembrati per trascorrere una giornata, predisponendo il barbecue.

Altri tre giovani, sempre minorenni, venivano sorpresi senza mascherina, fuori dal comune di residenza.

Convocati i genitori dei minori, nella giornata di ieri, venivano formalizzate le relative sanzioni amministrative per un totale di 8.000 euro

I controlli continueranno nel territorio della città barocca ed in tutta la provincia aretusea per assicurare il preventivo rispetto della normativa anti covid posta a tutela della salute pubblica.