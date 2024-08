Barca affondata, recuperato il corpo di uno dei dispersi

Palermo - I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo del diportista disperso dopo che l'imbarcazione Bayesian è affondata in rada davanti al porto di Porticello a Santa Flavia. L’uomo era stato individuato quando i sub sono scesi per raggiungere lo scafo. Adesso è stato portato a terra. In queste ore si sta cercando di ispezionare lo scafo per cercare gli altri sei dispersi della tragedia.

News Correlate