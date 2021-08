Barca in avaria, soccorsi due diportisti a 9 miglia da Marzamemi

Marzamemi - Due equipaggi delle motovedette della Guardia Costiera di Siracusa con l’ausilio di un mezzo del Club nautico Marzamemi ha soccorso, nella serata di oggi, due diportisti a bordo di un natante di circa 6 metri alla deriva (con motore in avaria) ed a circa 9 miglia nautiche ad est dal Porto Fossa di Marzamemi.

A seguito della richiesta di soccorso e assistenza da parte di uno degli occupanti dell’imbarcazione in difficoltà, gli equipaggi delle motovedette si sono diretti sulla posizione segnalata e giunti in zona hanno individuato l’unità da diporto in difficoltà, con a bordo i 2 occupanti in buone condizioni di salute.